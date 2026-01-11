Основатель Grateful Dead Боб Вейр скончался на 79 году жизни

Ушёл из жизни один из основателей легендарной американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр.
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на семью музыканта, он скончался в возрасте 78 лет из-за проблем с лёгкими. Группа, основанная в Сан-Франциско в 1965 году, стала культовым явлением для движения хиппи, известным своим уникальным стилем, объединявшим рок, блюз и кантри.
Вейр запомнился слушателям своей новаторской манерой игры на ритм-гитаре. Сам музыкант говорил, что хотел бы, чтобы его помнили за стремление объединять разные культуры.
Ранее сообщалось, что знаменитый певец разбился на самолёте.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.