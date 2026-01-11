Ричмонд
Зимний огород: какие овощи и фрукты свердловчане могут вырастить на подоконниках

Садовый сезон давно позади, но уральцы могут обеспечить себя свежими овощами и ягодами, устроив зимний огород прямо в квартире на подоконнике. Что именно там можно вырастить, URA.RU рассказал старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства УрО РАН Дмитрий Тележинский.

Садовый сезон можно продолжить на своем подоконнике.

Лук и салат.

Свежим зеленым луком каждый может обеспечить себя легко.

Самым простым будет вырастить зеленый лук, для этого даже не надо сажать семена. Достаточно просто поставить луковицу в банку с водой, она даст корни и пустит перья. Для этого будет хватать естественного освещения даже зимой.

«Все остальное потребует уже дополнительной подсветки. Можно посадить в землю семена укропа и базилика, они тоже взойдут. Хорошо и легко на подоконнике растет салат, он не так требователен к свету», — сказал Тележинский.

Помидоры и огурцы.

Чтобы вырастить помидоры, потребуется подсветка.

Эти овощи тоже вполне реально вырастить на подоконнике и получить урожай. Селекционер рекомендует взять сорта карликовых томатов, которые обычно сажают на балконах — для них хватит горшков объемом два-три литра. Надо посадить семена и опять же включать мощную подсветку, особенно на стадии плодоношения. Таким же образом можно вырастить на подоконнике и перец, особенно горький, острый.

Клубника и лимон.

При желании можно порадовать себя садовой земляникой.

Лимон тоже принесет вам зимой свои плоды, если получит достаточно пусть и искусственного, но света. Это растение лучше чувствует себя на южных сторонах квартир. Можно посадить на подоконниках и садовую землянику. Эту ягоду можно посеять как обычно, она взойдет и начнет плодоносить, а можно перенести уже готовую розетку прямо из сада и посадить в квартире. При достойном освещении она даст сладкие, ароматные ягоды даже в лютый мороз, а весной ее можно вернуть на огород.