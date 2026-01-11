Зимний огород: какие овощи и фрукты свердловчане могут вырастить на подоконниках

Лимон тоже принесет вам зимой свои плоды, если получит достаточно пусть и искусственного, но света. Это растение лучше чувствует себя на южных сторонах квартир. Можно посадить на подоконниках и садовую землянику. Эту ягоду можно посеять как обычно, она взойдет и начнет плодоносить, а можно перенести уже готовую розетку прямо из сада и посадить в квартире. При достойном освещении она даст сладкие, ароматные ягоды даже в лютый мороз, а весной ее можно вернуть на огород.