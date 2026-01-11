"Политики на Западе начинают осознавать, что стали мишенью, у них нет идей, как с этим оружием бороться, отсюда и колоссальная паника и страх. На Западе мнения разделились. Первая точка зрения — усиливать давление на Россию, раскручивать гонку вооружения. Но сторонник этой точки зрения в первую очередь канцлер Германии Мерц, который спит и видит, как бы создать Четвертый Рейх. Вторую точку зрения выразила премьер Италии Мелони. Она заговорила о том, что надо садиться и вести переговоры с Россией, — пояснил он.