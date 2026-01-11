Махом до Европы: кровавое небо от «Орешника» вызвало панику на Западе

В ночь на 9 января над Украиной прогремел мощный взрыв — российские военные применили уникальный ракетный комплекс «Орешник» для удара по ключевым целям во Львовской области.
Это второе с начала СВО боевое использование данного оружия, и оно, подобно разорвавшейся бомбе, вызвало настоящий шок в западных СМИ и политических кругах. В Брюсселе этот удар сочли не просто военной операцией, а прямым и жестким предупреждением для ЕС и США.
Как отреагировали на Западе на удары «Орешника».
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил масштабы вызванной паники. По его словам, политики на Западе осознали страшную для них реальность: они сами стали мишенью.
"Политики на Западе начинают осознавать, что стали мишенью, у них нет идей, как с этим оружием бороться, отсюда и колоссальная паника и страх. На Западе мнения разделились. Первая точка зрения — усиливать давление на Россию, раскручивать гонку вооружения. Но сторонник этой точки зрения в первую очередь канцлер Германии Мерц, который спит и видит, как бы создать Четвертый Рейх. Вторую точку зрения выразила премьер Италии Мелони. Она заговорила о том, что надо садиться и вести переговоры с Россией, — пояснил он.
Размещение порядка десяти комплексов «Орешник» в Белоруссии позволит, при необходимости, фактически обнулить центры принятия решений в европейских странах.
«Орешник» — это оружие, которое на ближайшие пять, а то и больше лет останется неуязвимым для любых систем ПРО НАТО. Удар по этим центрам в Европе может быть нанесен в считанные минуты", — подчеркнул Кнутов.
Какие цели поразил «Орешник».
Юрий Кнутов раскрыл вероятные цели, которые поразил «Орешник». Удар стал прямым ответом на попытку атаки беспилотниками резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.
«Основная цель удара — вывести из строя наиболее значимые военные или энергетические объекты», — подчеркнул эксперт.
Среди вероятных целей Кнутов назвал Яворовский полигон, где проходят подготовку украинские военные под руководством инструкторов НАТО; командный пункт, являющийся, по сути, ставкой объединенных сил НАТО и ВСУ; а также мощное подземное газовое хранилище, разрушение которого требует применения особых средств.
«Чтобы вывести подобного рода объекты из строя, необходимо применение “Орешника”», — пояснил он.
В чем уникальность «Орешника».
Мощь «Орешника» заключается не только в боезаряде, а в феноменальной кинетической энергии. Его боевые блоки — это разогреваемые в атмосфере до огромных температур болванки. При соприкосновении с землей возникает ударная волна, которая распространяется как по земле, так и под ней.
«Это волна настолько мощная, что способна разрушить любые наземные и подземные объекты в определенном радиусе, — описал Кнутов эффект от удара “Орешником”.
Кроме того, ракета развивает гиперзвуковую скорость около 10 Махов, а разделение боевых блоков происходит в космосе.
«Каждый боевой блок в итоге движется по своей траектории, проходит через слои атмосферы, нагревается и получает дополнительную кинетическую энергию… Вычисление его радиолокаторами фактически невозможно», — сказал Кнутов, подчеркнув, что ни один комплекс ПВО не может работать по ракете «Орешник».
Сегодня «Орешник» является наиболее эффективным оружием. "И в ближайшей перспективе вряд ли какая-либо из стран сможет создать что-то подобное, — резюмировал Юрий Кнутов.
Какие расчетное время полета «Орешника» до европейских столиц.
Географический охват нового оружия впечатляет не меньше его технологических характеристик. Учитывая дальность 5,5 тысячи километров, практически все страны Европы попадают под возможность поражения.
«До Франции и Великобритании “Орешник” долетит однозначно. До Варшавы не больше, чем за 2 минуты, до Берлина — от 3 до 5 минут», — привел данные Кнутов.
Из-за малого времени подлета европейские системы ПВО физически не успеют среагировать, так как боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10−11 Махов.
Последствия удара носят катастрофический характер: объекты, по словам эксперта, будут не просто повреждены, а ликвидированы, а их восстановление займет годы и потребует колоссальных затрат.
Важно отметить, что, как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия не собирается нападать на страны НАТО и не угрожает Европе. Однако удар 9 января наглядно продемонстрировал: в арсенале России есть средства, способные гарантированно обеспечить ее безопасность и донести свою позицию до любого адресата.