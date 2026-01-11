Ричмонд
С приставами шутки плохи: Россияне могут лишиться имущества из-за мизерного долга

Сумма долга в три тысячи рублей позволяет судебным приставам изымать имущество должника. Об этом заявил РИА «Новости» председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.

Источник: Life.ru

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей», — уточнил эксперт.

При этом он отметил, что это правило не касается денег на счетах, а у должника остаётся шанс погасить долг добровольно и вернуть себе изъятое имущество, если оно не успело уйти с торгов.

Гуреев также подчеркнул, что в случае неуплаты к сумме долга добавляется исполнительский сбор — 12% от подлежащей взысканию суммы.

Ранее Life.ru писал, что россияне могут оплатить декабрьские квитанции за ЖКХ без штрафов до 12 января. По закону платежи обычно вносятся до 10 числа следующего месяца, но в этом году крайний срок переносится на понедельник. Пени за просрочку начнут начисляться только через месяц.

