С приставами шутки плохи: Россияне могут лишиться имущества из-за мизерного долга

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей», — уточнил эксперт.
При этом он отметил, что это правило не касается денег на счетах, а у должника остаётся шанс погасить долг добровольно и вернуть себе изъятое имущество, если оно не успело уйти с торгов.
Гуреев также подчеркнул, что в случае неуплаты к сумме долга добавляется исполнительский сбор — 12% от подлежащей взысканию суммы.
Ранее Life.ru писал, что россияне могут оплатить декабрьские квитанции за ЖКХ без штрафов до 12 января. По закону платежи обычно вносятся до 10 числа следующего месяца, но в этом году крайний срок переносится на понедельник. Пени за просрочку начнут начисляться только через месяц.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.