С приставами шутки плохи: Россияне могут лишиться имущества из-за мизерного долга

Ранее Life.ru писал, что россияне могут оплатить декабрьские квитанции за ЖКХ без штрафов до 12 января. По закону платежи обычно вносятся до 10 числа следующего месяца, но в этом году крайний срок переносится на понедельник. Пени за просрочку начнут начисляться только через месяц.