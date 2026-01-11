Умер Боб Вейр, основатель американской группы Grateful Dead

Умер Боб Вейр, гитарист и один из основателей рок- группы Grateful Dead (США). Об этом информирует издание New York Times.
«Боб Вейр… скончался. Ему было 78», — пишет газетасо ссылкой на семью артиста.
Сообщается, что причиной смерти музыканта стали проблемы с лёгкими.
Группа Grateful Dead сочетала элементы разных жанров и была культовой для движения хиппи.
Накануне популярный колумбийский певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе. Также погибли музыканты из его группы. Самолёт, в котором они летели, не смог оторваться от земли, перевернулся и загорелся.
Ранее в Бразилии в результате несчастного случая погиб популярный певец Кевин Коста. Он получил удар током, когда устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. Сообщается, что Коста подрабатывал электриком.
Также сообщалось, что ушёл из жизни итальянский артист Сандро Джакоббе — музыкант, певец, композитор и актёр, создавший множество хитов. Ему было 75 лет, и он боролся с раком.