Московские аэропорты обслужили более 1,5 тыс. рейсов во время сильного снегопада

В субботу, 10 января, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский смогли обслужить 1529 рейсов на прилёт и вылет, несмотря на аномально сильный снегопад и метель. Советник руководителя Росавиации Артем Кореняко сообщил, что 692 рейса принял Шереметьево.

Источник: Life.ru

Циклон «Фрэнсис», который принёс рекордное за последние 50 лет количество осадков, не остановил работу столичного авиаузла: в среднем каждую минуту в аэропортах региона совершался взлёт или посадка самолёта. Для сравнения, в последний рабочий день 2025 года, когда метеоусловия были гораздо лучше, аэропорты обслужили на 200 рейсов меньше.

Ранее Life.ru писал, что Шереметьево полностью восстановил работу после вывоза 1 млн кубометров снега. Пассажирам выдали сэндвичи, воду и организовали места для отдыха, чтобы минимизировать дискомфорт во время непогоды.

