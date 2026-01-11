Московские аэропорты обслужили более 1,5 тыс. рейсов во время сильного снегопада

Циклон «Фрэнсис», который принёс рекордное за последние 50 лет количество осадков, не остановил работу столичного авиаузла: в среднем каждую минуту в аэропортах региона совершался взлёт или посадка самолёта. Для сравнения, в последний рабочий день 2025 года, когда метеоусловия были гораздо лучше, аэропорты обслужили на 200 рейсов меньше.