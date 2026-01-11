Московские аэропорты обслужили более 1,5 тыс. рейсов во время сильного снегопада

Циклон «Фрэнсис», который принёс рекордное за последние 50 лет количество осадков, не остановил работу столичного авиаузла: в среднем каждую минуту в аэропортах региона совершался взлёт или посадка самолёта. Для сравнения, в последний рабочий день 2025 года, когда метеоусловия были гораздо лучше, аэропорты обслужили на 200 рейсов меньше.
Ранее Life.ru писал, что Шереметьево полностью восстановил работу после вывоза 1 млн кубометров снега. Пассажирам выдали сэндвичи, воду и организовали места для отдыха, чтобы минимизировать дискомфорт во время непогоды.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.