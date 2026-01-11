Ричмонд
Свежие фото 3I/ATLAS породили новые вопросы о космическом теле

NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Об этом сообщили астрономы в соцсетях.

Новые фотографии 3I/ATLAS спровоцировали породили вопросы у астрономов из-за уникальной структуры кометы.

NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Об этом сообщили астрономы в соцсетях.

«То, что сначала кажется обычным тусклым межзвездным объектом, при точной фотометрической и морфологической обработке внезапно превращается в организованную структуру, обращенную к Солнцу, и это противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет», — говорится в сообщении исследователей из All day Astronomy. Оно опубликовано в X.

Отдельно отмечается, что речь не идет о спекуляциях или непроверенных гипотезах. Сами ученые, непосредственно получившие фотографии, задаются вопросами о природе 3I/ATLAS после полученных данных.

Ранее ученые уже фиксировали у 3I/ATLAS аномалии: рентгеновские наблюдения телескопа XMM-Newton показали «эхо-эффект» на уровне 0,55 кэВ, похожий на блеск никеля, что ставило под сомнение его кометную природу. Также звучали версии и об искусственном происхождении объекта. В настоящий момент 3I/ATLAS движется в сторону Юпитера.