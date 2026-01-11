Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Ростове в воскресенье

— Местами по северу и востоку области будет гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, а дороги скует гололедица. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах порывы достигнут 15 — 20, а в Приазовье разгонятся до штормовых 23 метров в секунду.