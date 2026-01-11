Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Ростове в воскресенье

В воскресенье, 10 января, в Ростове и области ожидаются сильные осадки. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, днем временами пройдет сильный дождь. Юго-восточный и южный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 15 — 18. Температура воздуха в дневные часы достигнет +3 — +5 градусов, — говорят синоптики.
В Ростовской области, по прогнозу, тоже будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а днем в отдельных районах возможны сильные осадки.
— Местами по северу и востоку области будет гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, а дороги скует гололедица. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах порывы достигнут 15 — 20, а в Приазовье разгонятся до штормовых 23 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит от −1 до +4 градусов, а по югу столбики термометров поднимутся до +6.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Снег и морозы и перепады от −15 до +11: Начальник ростовского гидрометцентра Назарова рассказала, какую ждать погоду в январе 2026.