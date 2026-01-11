Александр Крикуха завоевал серебро на международном турнире в Турции

8 и 9 января в Анталье (Турция) прошёл международный турнир по греко-римской борьбе памяти Вехби Эмре. Омский борец Александр Крикуха, выступавший в составе российской команды, стал серебряным призером в весовой категории до 87 кг.
В соревнованиях приняли участие сборные команды из разных стран, в том числе молодежная сборная России U-23, которая завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряных и три бронзовых.
Золото в этой категории досталось его соотечественнику Имаму Алиеву. Бронзовые медали разделили турецкие спортсмены Доган Кайя и Хасан Килинч.
