За услуги ЖКХ можно будет платить на пять дней позже: вот когда закон вступает в силу

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ до 15-го числа месяца. Срок сдвигается на пять дней вперёд с 1 марта, когда вступает в силу соответствующий закон.
«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Депутат объяснил такое решение стремлением избежать просрочек и начисления пени по платежам, так как многие россияне получают заработную плату после 10-го числа. Таким людям будет удобнее оплачивать «коммуналку» после получения зарплаты, отметил Колунов.
Ранее сообщалось, что с января 2026 года дольщики, которые заждались своего жилья, вновь могут требовать с застройщиков неустойку.
Также сообщалось, что с 2026 года в России меняются правила диспансеризации, в неё включаются скрининги на вирусные гепатиты.
Какие ещё законы вступили в силу с января 2026 года, читайте здесь на KP.RU.