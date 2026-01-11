Ричмонд
За услуги ЖКХ можно будет платить на пять дней позже: вот когда закон вступает в силу

В Госдуме напомнили, что с 1 марта срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней.

Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ до 15-го числа месяца. Срок сдвигается на пять дней вперёд с 1 марта, когда вступает в силу соответствующий закон.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат объяснил такое решение стремлением избежать просрочек и начисления пени по платежам, так как многие россияне получают заработную плату после 10-го числа. Таким людям будет удобнее оплачивать «коммуналку» после получения зарплаты, отметил Колунов.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года дольщики, которые заждались своего жилья, вновь могут требовать с застройщиков неустойку.

Также сообщалось, что с 2026 года в России меняются правила диспансеризации, в неё включаются скрининги на вирусные гепатиты.

Какие ещё законы вступили в силу с января 2026 года, читайте здесь на KP.RU.