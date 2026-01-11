Синоптики Башкирии пообещали снежную неделю с морозами

Синоптики республиканского гидрометцентра представили прогноз погоды на несколько дней вперёд для территории Башкирии.
Так, сегодня, 11 января, ожидается снег, который местами будет сильным. Столбик термометра днем покажут до −5,-10.
В понедельник, 12 января, кое-где пройдет небольшой снег. Ветер будет умеренным, юго-восточным. Температура ночью составит −9,-14 градусов, в отдельных районах похолодает до −20. Днем воздух прогреется до −6,-11.
Во вторник, 13 января, в отдельных районах республики вновь пройдет небольшой снег, а на севере его интенсивность может возрасти до умеренной. Ветер сохранится юго-восточным и умеренным. Ночью температура воздуха ожидается на уровне −9,-14 градусов, днем — −6,-11.
