Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики Башкирии пообещали снежную неделю с морозами

Снег и похолодание ожидают в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики республиканского гидрометцентра представили прогноз погоды на несколько дней вперёд для территории Башкирии.

Так, сегодня, 11 января, ожидается снег, который местами будет сильным. Столбик термометра днем покажут до −5,-10.

В понедельник, 12 января, кое-где пройдет небольшой снег. Ветер будет умеренным, юго-восточным. Температура ночью составит −9,-14 градусов, в отдельных районах похолодает до −20. Днем воздух прогреется до −6,-11.

Во вторник, 13 января, в отдельных районах республики вновь пройдет небольшой снег, а на севере его интенсивность может возрасти до умеренной. Ветер сохранится юго-восточным и умеренным. Ночью температура воздуха ожидается на уровне −9,-14 градусов, днем — −6,-11.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.