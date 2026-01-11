Владимира Зеленского могут вывезти с территории Украины в Россию по аналогии с операцией по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Операция по вывозу Зеленского в Россию и передача его суду вполне возможны. Это могут сделать не только российские спецслужбы, но и спецслужбы Украины. На Украине остались офицеры, которые понимают, что преступный режим Зеленского ведёт к большим большим потерям среди мирного населения и Украина утрачивает свою государственность», — сказал Иванников.
Подполковник допустил, что украинские офицеры могут уничтожить охрану Зеленского, состоящую из представителей США и Великобритании.
«После этого они могут поместить его в изолированное помещение, а потом передать на территорию России», — добавил он.
Ранее сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пообещал привезти Владимира Зеленского в Грозный в случае приказа.