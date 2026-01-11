Забег в Париже, биатлон в Златоусте и марафоны: какие спортивные события ждут челябинцев в 2026 году

В 2026 году Парижский марафон пройдет в конце мая.
В Челябинской области 2026 году запланированы десятки спортивных событий — беговой марафон по льду озера Смолино, финал Кубка России по биатлону и турнир по фигурному катанию. Жителей и гостей региона ждут триатлон-кросс на Тургояке, а также масштабная летняя спартакиада и другие марафоны. Подробный календарь соревнований и фестивалей — в материале URA.RU.
Марафоны: забеги по льду и в горах.
Первые старты сезона: от стадиона до ледового озера.
Соревновательный год для бегунов откроет Кубок челябинского бегового клуба ChelRunners. Старт запланирован на 22 февраля. Участникам доступны три дисциплины: забеги на один и пять километров, «шведская» и беговая эстафета. Регистрация на сайте обязательна и завершится 20 февраля или по достижении лимита людей. Стартовый взнос — от 1800 рублей.
Челябинцы перебегут замершее озеро Смолино.
С 28 февраля по 1 марта на озере Смолино состоится ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon. Челябинцам предлагают преодолеть дистанции по замерзшему озеру под звук барабанов. Программа включает не только основные забеги на 21,1 и 10 километров, но и ночной 5-километровый старт. Для детей также предусмотрена отдельная дистанция.
Кроме того, на площадке расположится экспо-выставка, детская зона и пройдут мастер-классы. Стартовый городок и выдача номеров будут организованы на территории Smolino Park Hotel. Стоимость участия начинается от 2100 рублей, требуется регистрация.
Весенние трейлы и главный областной старт в Париже.
В Челябинске 26 апреля пройдет трейловый забег «Сердце столицы». Основные маршруты в 21 и 10 километров будут проложены по живописной лесопарковой зоне: вдоль лыжероллерной трассы, по тропе «Лесные сказки» и «Тропе исследователей» с заходом на мост у «РМК-арены». Кроме того, доступны дистанции на 5 километров и детский забег на 800 метров. Выдача стартовых пакетов и работа экспо-зоны начнутся 25 апреля у стадиона имени Елесиной. В программе также игровые развлечения для детей и награждение спортсменов. Стоимость участия для взрослых — от 1500 рублей, для детей — 750 рублей.
В рамках полумарафона также проводится Парижская неделя моды.
Главным весенним событием в области станет юбилейный, десятый по счету Парижский полумарафон. Он запланирован 30−31 мая в селе Париж Нагайбакского района. Помимо дистанции в 21,1 километра, организаторы подготовили забеги на 10,5 и 1,6 километра, ночной старт, детские забеги, северную ходьбу и даже велогонку на 20 километров. Гостей события также ждут концерты, мастер-классы, национальная кухня, ярмарки и экскурсии. Стартовый взнос — от 1000 рублей.
Летний фестиваль и Челябинский ежегодный марафон.
Летний беговой сезон продолжит фестиваль Go run Festival Ural. Он пройдет 4−5 июля в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе. Пока детальная программа не известна, а регистрация на это событие не открыты.
Практически в каждом марафоне разработана дистанция для детей.
23 августа в Челябинске состоится главный городской забег года — «Челябинский марафон 2026», который пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие традиционно предлагает участникам широкий выбор дистанций, включая марафон 42,2 километра, полумарафон, эстафету и забеги на 10, пять и один километр, а также детские старты и корпоративную эстафету. В прошлые годы программа сопровождалась экспо-зоной, концертами и беговой вечеринкой для всех участников.
Ключевые турниры: биатлон и фигурное катание.
Златоуст вновь примет финал Кубка России по биатлону. Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта на биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Программа турнира включает спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты среди мужчин и женщин. Стоимость билетов на трибуны будет объявлена позднее.
Билеты на финал Гран-при России по фигурному катанию доходят до десяти тысяч рублей.
Сразу после этого, 7−8 марта, в Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоится финал «Гран-при России» по фигурному катанию. Лучшие фигуристы страны выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Билеты на событие можно приобрести от 3300 рублей.
Летом Челябинская область станет одной из семи принимающих регионов II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Турнир станет ключевым внутренним стартом в подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В рамках спартакиады будут разыграны 362 комплекта наград в 43 видах спорта. Предполагается, что открытие состоится в Екатеринбурге, а закрытие — в Уфе. Конкретные даты и места проведения состязаний в регионе будут известны позже.
Спортивные фестивали: кросс и заплыв на Тургояке.
На Тургояке летом пройдет спортивный фестиваль.
На берегу «уральского моря» в июле стартует Международный фестиваль спорта «Тургояк». Точные даты его проведения пока не определены, однако уже известны сроки ключевых событий программы. Так, соревнования по триатлон-кроссу «Тургояк» на дистанциях «Стандарт» и «Спринт», а также семейная эстафета запланированы на 3−4 июля. Стартовый взнос — от 1950 и 5000 рублей соответственно. А спустя неделю, 11−12 июля, там же пройдет Международный заплыв «X-WATERS Ural» с дистанциями от 500 метров до 21 километра, эстафетами и акватлоном. Участие в заплывах — от 3990 рублей.