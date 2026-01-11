Забег в Париже, биатлон в Златоусте и марафоны: какие спортивные события ждут челябинцев в 2026 году

В Челябинске 26 апреля пройдет трейловый забег «Сердце столицы». Основные маршруты в 21 и 10 километров будут проложены по живописной лесопарковой зоне: вдоль лыжероллерной трассы, по тропе «Лесные сказки» и «Тропе исследователей» с заходом на мост у «РМК-арены». Кроме того, доступны дистанции на 5 километров и детский забег на 800 метров. Выдача стартовых пакетов и работа экспо-зоны начнутся 25 апреля у стадиона имени Елесиной. В программе также игровые развлечения для детей и награждение спортсменов. Стоимость участия для взрослых — от 1500 рублей, для детей — 750 рублей.