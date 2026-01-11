Ричмонд
Умер один из основателей рок-группы Grateful Dead Боб Вейр

Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на его семью. Музыканту было 78 лет. По данным издания, причиной смерти стали проблемы с лёгкими.

Источник: Life.ru

Grateful Dead появилась в Сан-Франциско в 1965 году и стала одной из самых узнаваемых групп своей эпохи — коллектив прославился смесью жанров от рока и блюза до кантри и со временем превратился в культовый символ хиппи-движения.

Как отмечают журналисты, Вейра ценили за необычную манеру игры на ритм-гитаре и «изобретательность» в звучании. Сам музыкант говорил, что хотел запомниться стремлением к единению культур.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Джейн Трки, известной по роли мисс Манн в фильме «Очень страшное кино». До карьеры на экране она пришла из бодибилдинга: в 1980-х начала выступать, а в 1997 году заняла первое место на чемпионате в Калифорнии. В кино Трка дебютировала в 2000 году. Помимо работы в фильмах, она также появлялась в музыкальных проектах — в частности, участвовала в клипе Telephone Леди Гаги и Бейонсе.

