Умер один из основателей рок-группы Grateful Dead Боб Вейр

Ранее сообщалось о смерти актрисы Джейн Трки, известной по роли мисс Манн в фильме «Очень страшное кино». До карьеры на экране она пришла из бодибилдинга: в 1980-х начала выступать, а в 1997 году заняла первое место на чемпионате в Калифорнии. В кино Трка дебютировала в 2000 году. Помимо работы в фильмах, она также появлялась в музыкальных проектах — в частности, участвовала в клипе Telephone Леди Гаги и Бейонсе.