Для уличного кота Федора из Иркутска ищут дом

Федор — чистоплотный, отлично ходит в лоток. Он будет прихотливым питомцем как в квартире, так и в частном доме. У кота гладкая шерсть, он добрый и ласковый к людям. Рыжик ест как сухой корм, так и натуральные продукты. Автор объявления подчеркивает, что для поддержания здоровья рекомендуется использовать корма более высокого качества.