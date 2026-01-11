Ричмонд
Для уличного кота Федора из Иркутска ищут дом

У животного обморожены уши и хвост.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ищут уютный дом и заботливых хозяев для кота Федора, который в одиночку бродил по улицам. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, у кота непростая судьба.

— Мoлодой кoтик с обморожeнными ушками и xвоcтиком ищeт дoм. Глазки у него oгpoмныe, зeлeнo-жeлтые. Возpaст 2 гoдa (вeтepинарный осмoтр), — рассказывает автор объявления.

Федор — чистоплотный, отлично ходит в лоток. Он будет прихотливым питомцем как в квартире, так и в частном доме. У кота гладкая шерсть, он добрый и ласковый к людям. Рыжик ест как сухой корм, так и натуральные продукты. Автор объявления подчеркивает, что для поддержания здоровья рекомендуется использовать корма более высокого качества.

