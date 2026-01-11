Колумбийский певец Хименес, предвидевший крушение во сне, разбился на самолете

При крушении частного самолета в Колумбии погиб поп-певец Йеисон Хименес вместе с участниками своей музыкальной группы. Об этом сообщила газета El Tiempo.
Катастрофа произошла вскоре после взлета: самолет упал в сельской зоне Ла-Вереда-Ромита. Уточняется, что музыканты направлялись в аэропорт Медельина из Пайпы — на вечер 10 января у них был запланирован концерт.
По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать требуемую высоту до окончания взлетно-посадочной полосы.
В момент крушения на борту находились шесть человек: Хименес, трое участников его коллектива и два пилота. Никто не выжил.
Как следует из публикации, в одном из прежних интервью певец рассказывал, что ему три раза являлось видение авиакатастрофы, в которой он погибает.
— Это были сны, и в одном из них мне приснилось, что мы умерли и что нас показывают в новостях, — говорил артист.
Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в Мансанаресе, департамент Кальдас. Он прославился как певец и композитор, работавший в жанре популярной колумбийской музыки, и приобрел широкую известность благодаря песням «Aventurero» и «Tenías Razón».