С 1 марта в России перенесут срок оплаты ЖКХ

С 1 марта 2026 года россияне смогут платить за коммунальные услуги на пять дней позже: крайний срок переносится с 10-го на 15-е число месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что изменения направлены на поддержку граждан и помогут избежать просрочек и начисления пени.

«Мы понимаем, что не всем зарплаты приходят к 10 числу. Многие получают средства между 12 и 15 числами, и теперь они смогут оплачивать коммуналку после поступления денег», — объяснил Колунов.

Новый закон позволит россиянам оплачивать ЖКХ без лишнего стресса и штрафов, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы на их оплату превышают 22% от общего дохода семьи. Размер поддержки рассчитывается по региональным стандартам и зависит от фактических расходов на жильё и коммунальные услуги.

