С 1 марта в России перенесут срок оплаты ЖКХ

«Мы понимаем, что не всем зарплаты приходят к 10 числу. Многие получают средства между 12 и 15 числами, и теперь они смогут оплачивать коммуналку после поступления денег», — объяснил Колунов.
Новый закон позволит россиянам оплачивать ЖКХ без лишнего стресса и штрафов, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы на их оплату превышают 22% от общего дохода семьи. Размер поддержки рассчитывается по региональным стандартам и зависит от фактических расходов на жильё и коммунальные услуги.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.