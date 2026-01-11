С 1 марта в России перенесут срок оплаты ЖКХ

С 1 марта 2026 года россияне смогут платить за коммунальные услуги на пять дней позже: крайний срок переносится с 10-го на 15-е число месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что изменения направлены на поддержку граждан и помогут избежать просрочек и начисления пени.