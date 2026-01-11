Ричмонд
Обрушившийся на Москву снегопад стал одним из сильнейших за 146 лет

В Москве 9 января выпало 21,4 мм осадков.

Источник: Комсомольская правда

Обрушившийся на Москву и Мособласть 9 января снегопад вошёл в число самых сильных за всю историю наблюдений в Москве. Его интенсивность стала одной из рекордных за 146 лет регулярных метеонаблюдений в столице. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.

По данным синоптиков, снегопад замкнул пятёрку самых мощных за весь период наблюдений и одновременно вошёл в тройку сильнейших с начала XXI века. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ за сутки 9 января выпало 21,4 мм осадков. Это сопоставимо с крупнейшими снегопадами прошлых десятилетий, включая январь 1970 года и февраль 2018 года.

В Гидрометцентре также отметили, что за 146 лет в зимний период в Москве было зафиксировано лишь 24 случая, когда количество осадков превышало 15 мм за сутки. Подобные снегопады происходят нечасто и считаются редким метеорологическим явлением.

«Повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5−6 лет», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Тем временем синоптики предупреждают о новом циклоне, который подойдет к столичному региону 12 и 13 января. По прогнозам, он принесет еще 5−7 сантиметров свежего снега. Однако осадки будут носить уже обычный, не аномальный характер. Коммунальные службы и дорожные организации продолжают работать в усиленном режиме, готовясь к очередному ухудшению погодных условий.