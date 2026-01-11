Обрушившийся на Москву снегопад стал одним из сильнейших за 146 лет

Обрушившийся на Москву и Мособласть 9 января снегопад вошёл в число самых сильных за всю историю наблюдений в Москве. Его интенсивность стала одной из рекордных за 146 лет регулярных метеонаблюдений в столице. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.