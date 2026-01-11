Скончался основатель культовой рок-группы из 60-х

Умер гитарист из американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр.
Один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на семью музыканта. По информации издания, артист скончался от осложнений, связанных с заболеванием легких.
«Боб Вейр… скончался. Ему было 78», — пишет издание со ссылкой на близких музыканта. Родственники гитариста подтвердили, что в последние месяцы он проходил лечение из-за проблем с дыхательной системой. Подробности о месте смерти и дате прощания семья, по данным газеты, пока не раскрывает, попросив уважать их право на частную траурную церемонию.
Вейр до последних лет выступал и участвовал в проектах, связанных с наследием Grateful Dead, несмотря на проблемы со здоровьем. Grateful Dead была основана в Сан-Франциско в 1965 году. Коллектив получил известность благодаря необычным сочетанием жанров — от рока и блюза до фолка и кантри. Ранее также стало известно о гибели колумбийского певца Йейсона Хименеса.