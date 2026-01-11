Привезти в Грозный или Москву: Зеленскому предрекли судьбу Мадуро

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предрекли судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ему пригрозили арестом с последующей доставкой в Москву или Грозный.
Поводом стало сообщение о том, что Владимир Зеленский призвал США провести операцию в отношении Рамзана Кадырова по принципу с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Кадыровы ответили на дерзкий выпад Зеленскоо.
Призыв со стороны главы киевского режима не остался без внимания в Чеченской Республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал резко и развернуто. Он заявил, что подобные заявления звучат не только унизительно, но и обнажают истинные цели киевского руководства.
«И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование», — написал Рамзан Кадыров.
Ещё более жёстко высказался сын главы Чечни, Адам Кадыров. Он пообещал лично привезти Владимира Зеленского в Грозный в случае получения соответствующего приказа.
«Я не буду смеяться. Потому что за этим бредом стоит оскорбление. Мы такое не забываем и не прощаем. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — заявил Адам Кадыров в соцсетях.
Он подчеркнул, что если его отец или президент России отдадут приказ, он «найдет Зеленского везде».
Похитят и доставят.
Развитие событий оценил в интервью aif.ru военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его мнению, сценарий похищения в действительности может быть разыгран.
«Операция по вывозу Зеленского в Россию и передача его суду вполне возможны. Это могут сделать не только российские спецслужбы, но и спецслужбы Украины. На Украине остались офицеры, которые понимают, что преступный режим Зеленского ведёт к большим большим потерям среди мирного населения и Украина утрачивает свою государственность», — сказал Иванников.
Зеленского могут сдать свои.
Эксперт допустил, что ключевую роль в такой гипотетической операции могут сыграть сами украинские силовики, недовольные политикой Киева.
«После похищения они могут поместить его в изолированное помещение, а потом передать на территорию России. Российские спецслужбы могут действовать совместно с украинскими офицерами, которые патриотически настроены и заинтересованы в окончании конфликта и дальнейшем существовании украинского государства», — подытожил Иванников.
Эксперты неоднократно высказывались о том, что Зеленский может быть осужден в России на пожизненный срок за военные преступления. Как ранее выражался политолог Владимир Скачко, для этого есть все правовые основания.