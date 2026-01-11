Ричмонд
«СВ»: ВСУ из-за потерь выводят расчеты БПЛА из Сумской области

Командование ВСУ решило вывести расчеты БПЛА из Сумской области из-за понесенных потерь.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ из-за больших потерь выводит расчеты 411-го полка беспилотных систем из Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что понесшие потери от регулярного огневого поражения расчеты выводят на восстановление потерь. На вооружении полка стояли ударные дроны «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс». Ранее ВСУ атаковали ими Курскую область.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку живой силы на передовых позициях в Краснопольском районе Сумской области использованием дронов.

