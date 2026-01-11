Защита блогера Елены Блиновской обжаловала ее приговор в кассационной инстанции

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала вынесенный ей приговор в кассационной инстанции. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.
По его словам, жалобу подал один из представителей стороны защиты. Речь идет о приговоре по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Рассмотрение жалобы должно пройти в кассационной инстанции. При этом сама Блиновская этапирована в отряд женской исправительной колонии ИК-1 во Владимирской области. Рассмотрение жалобы должно пройти в кассационной инстанции.
«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сообщил собеседник ТАСС.
Напомним, приговор Елене Блиновской был вынесен в марте 2025 года. Суд признал ее виновной по нескольким статьям, связанным с налоговыми преступлениями и отмыванием средств. При этом уголовное преследование по одному из эпизодов, связанному с неуплатой налогов, было прекращено в связи с истечением срока давности. По совокупности обвинений суд назначил Блиновской наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере одного миллиона рублей.