«Форсаж» по-ташкентски: на дорогах столицы заметили очередного любителя экстремальных трюков

На кадрах видно, как ничего не подозревающий водитель спокойно едет по трассе, когда внезапно ему наперерез вылетает другой автомобиль. Далее начинается классика жанра: машина резко уходит в занос и начинает крутиться прямо на дороге, словно это не городская магистраль, а съёмочная площадка с профессиональными каскадёрами и перекрытым движением.