«Форсаж» по-ташкентски: на дорогах столицы заметили очередного любителя экстремальных трюков

Vaib.uz (Узбекистан. 10 января). В соцсетях появилось видео с очередным дорожным «неадекватом», который, судя по всему, слишком буквально воспринял фильмы серии «Форсаж», но забыл, что Ташкент всё-таки не съёмочная площадка.
На кадрах видно, как ничего не подозревающий водитель спокойно едет по трассе, когда внезапно ему наперерез вылетает другой автомобиль. Далее начинается классика жанра: машина резко уходит в занос и начинает крутиться прямо на дороге, словно это не городская магистраль, а съёмочная площадка с профессиональными каскадёрами и перекрытым движением.
Создаётся ощущение, что такому «гонщику» срочно требуется не только пересдача экзамена по ПДД, но и, возможно, профилактическая прививка от дорожного бешенства. Потому что объяснить подобные манёвры здравым смыслом довольно сложно.
Хочется верить, что правоохранительные органы уже обратили внимание на этот ролик и оценят «трюки» по достоинству. Причём выразят своё восхищение в самой традиционной и понятной форме — в виде солидного штрафа, а возможно, и более серьёзных мер.
Потому что дороги Ташкента — это всё-таки не «Форсаж», а живые люди, семьи и водители, которые просто хотят доехать домой. Без экстрима.