Ученый Эйсмонт объяснил, как мощный взрыв на Солнце отразится на Земле

Мощный взрыв на Солнце зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, он произошёл в четверг. Ученые сказали, что сейчас сложно сказать, из-за чего именно произошел взрыв, увидеть место вспышки можно будет примерно через неделю.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с aif.ru объяснил, опасны ли взрывы на Солнце и как они могут влиять на состояние людей.
«Непосредственно после вспышки трудно предсказать последствия. Есть ли какие-то события на Солнце, которые в конечном итоге могут отразиться на состоянии людей? Это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму, если эти сгустки плазмы достигают Земли и у них достаточно мощная, то они способствуют образованию магнитной бури. А вот уже магнитные бури могут влиять на состояние человека», — пояснил Эйсмонт.
При этом ученый добавил, что многие люди подвержены думать, что магнитные бури влияют на них.
«Есть психологический фактор. Люди внушаемы, если им сказать, что бури влияют, то они могут начать думать, что и на них тоже. На некоторых людях действительно магнитные бури сказываются, но их меньшинство. Опасны ли вспышки на Солнце, отвечу: “Нет, не опасны”. Это регулярное в какой-то степени природное явление», — подытожил он.
