Ученый Эйсмонт объяснил, как мощный взрыв на Солнце отразится на Земле

«Непосредственно после вспышки трудно предсказать последствия. Есть ли какие-то события на Солнце, которые в конечном итоге могут отразиться на состоянии людей? Это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму, если эти сгустки плазмы достигают Земли и у них достаточно мощная, то они способствуют образованию магнитной бури. А вот уже магнитные бури могут влиять на состояние человека», — пояснил Эйсмонт.