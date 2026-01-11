Автобусы и фуры остановлены из-за снегопада на М-5 под Челябинском

«Ограничения под Чебаркулем действуют для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта. Предварительно, они продлятся до 14:00 по местному времени. Решение принято из ‑за комплекса неблагоприятных факторов: на трассе фиксируются снегопад, снежный накат, образование ледяной корки», — отмечают в ведомстве.