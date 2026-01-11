Автобусы и фуры остановлены из-за снегопада на М-5 под Челябинском

Из-за непогоды трасса М-5 стала недоступна для большегрузов и автобусов.
Движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта по автодороге М5 «Урал» (Москва — Челябинск) на участке с 1799-го километра (район Чебаркуля) по 1548-й километр (граница с Челябинской областью) временно ограничено из ‑за сильного снегопада и зимней скользкости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.
«Ограничения под Чебаркулем действуют для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта. Предварительно, они продлятся до 14:00 по местному времени. Решение принято из ‑за комплекса неблагоприятных факторов: на трассе фиксируются снегопад, снежный накат, образование ледяной корки», — отмечают в ведомстве.
На ключевых участках федеральной дороги в регионе дежурят экипажи ДПС, они перенаправляют водителей на безопасные стоянки и контролируют выполнение временного запрета. Дорожные службы ведут расчистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.
Окончательное время снятия ограничений будет зависеть от развития погодной обстановки и состояния дорожного полотна. При ухудшении метеоусловий срок действия мер могут продлить.