Автобусы и фуры остановлены из-за снегопада на М-5 под Челябинском

Движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта по автодороге М5 «Урал» (Москва — Челябинск) на участке с 1799-го километра (район Чебаркуля) по 1548-й километр (граница с Челябинской областью) временно ограничено из ‑за сильного снегопада и зимней скользкости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.

Из-за непогоды трасса М-5 стала недоступна для большегрузов и автобусов.

«Ограничения под Чебаркулем действуют для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта. Предварительно, они продлятся до 14:00 по местному времени. Решение принято из ‑за комплекса неблагоприятных факторов: на трассе фиксируются снегопад, снежный накат, образование ледяной корки», — отмечают в ведомстве.

На ключевых участках федеральной дороги в регионе дежурят экипажи ДПС, они перенаправляют водителей на безопасные стоянки и контролируют выполнение временного запрета. Дорожные службы ведут расчистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.

Окончательное время снятия ограничений будет зависеть от развития погодной обстановки и состояния дорожного полотна. При ухудшении метеоусловий срок действия мер могут продлить.