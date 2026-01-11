Ричмонд
Боевики взорвали 11 автозаправочных станций на юге Таиланда

Боевики на юге Таиланда взорвали 11 заправочных станций нефтегазовой компании PTT. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Теракты произошли в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла. Атаки носили скоординированный характер и включали взрывы и поджоги. В результате пострадал один сотрудник полиции.

По данным СМИ, экстренные службы приступили к устранению последствий нападений, а силовые ведомства переведены в режим повышенной готовности. Власти Таиланда начали расследование произошедшего, сообщает телеканал со ссылкой на правоохранительные органы.

Противостояние между правительством и вооруженными группировками на юге страны длится более 70 лет, при этом наибольшую активность боевики проявляют с 2004 года. Их целью является отделение региона и создание независимого султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.

