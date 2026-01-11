В подмосковном пансионате, где умерли шесть человек, нашли нарушения

Расследование, начатое по информации скорой помощи, установило, что в учреждении отсутствовала централизованная горячая вода для мытья посуды и оборудования, а вода подавалась из нелицензированной скважины без лабораторного контроля её качества. На кухне не было утверждённого меню, технологических карт, необходимого оборудования для хранения и приготовления пищи. Отсутствовали отдельные моечные ванны для обработки разных видов сырья и производственные столы. В двух имеющихся бытовых холодильниках был нарушен температурный режим, обнаружены подтёки воды и плесень, а также хранилась готовая продукция с истёкшим сроком годности.