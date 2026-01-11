Общие сборы фильма «Буратино» превысили 2 млрд руб

Фильм «Буратино» собрал более 2 миллиардов рублей по общим кассовым сборам в российском прокате, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
По данным ЕАИС, общая сумма сборов с момента выхода картины в прокат, включая предпродажи и специальные показы, достигла 2 миллиардов рублей. Лента остается в прокате по всей стране.
Роль Буратино исполнила Виталия Корниенко, папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. Виктория Исакова и Александр Петров исполнили роли Лисы Алисы и кота Базилио, Тортиллу сыграла Светлана Немоляева, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук.
Лента, снятая режиссером Игорем Волошиным, предлагает современную интерпретацию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Основная история повествует о деревянном мальчике, который отправляется в полное испытаний путешествие, чтобы обрести признание и завоевать безусловную любовь своего создателя, папы Карло.
Премьера новой картины состоялась спустя пятьдесят лет после выхода на экраны советского телевизионного фильма «Приключения Буратино». Композитором новой картины выступил Алексей Рыбников, автор музыки к фильму 1975 года.