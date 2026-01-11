Общие сборы фильма «Буратино» превысили 2 млрд руб

Лента, снятая режиссером Игорем Волошиным, предлагает современную интерпретацию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Основная история повествует о деревянном мальчике, который отправляется в полное испытаний путешествие, чтобы обрести признание и завоевать безусловную любовь своего создателя, папы Карло.