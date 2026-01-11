Минприроды Приморья дало советы по спасению птиц в мороз и шквальный ветер

Отдельным пунктом идёт кормушка из шишки — вариант для тех, у кого под рукой лес или хотя бы коробка с оригинальным новогодним декором. Схема такая: нужны крупные шишки, шпагат, мягкое сало или несолёное сливочное масло, нежареные и несолёные семечки плюс смесь из овса, ячменя и проса. Впрочем, сообщается, что сгодится и готовый корм для попугаев. Шишку снабжают верёвкой для подвеса, обмазывают массой из растёртого жира и зерна, дают смеси застыть и вешают на дерево. Не беда, если шишки у вас нет: сформируйте шарик из той же массы, обмазав им моток шпагата.