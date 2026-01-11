Минприроды Приморья дало советы по спасению птиц в мороз и шквальный ветер

Региональное министерство природных ресурсов Приморья поделилось с жителями края советами, как спасти птиц, оказавшихся в очень серьёзной ситуации. Telegram-канал «Минприроды25» сообщает, что штормовой ветер и минусовая температура прижали пернатых к земле, естественный корм замурован под снегом и льдом, и на поиски еды птицы тратят последние силы.
Вот в такой невесёлой картине на помощь должны прийти не декоративные скворечники для фото, а очень утилитарные вещи: обычные кормушки в метель и ветер просто срывает, поэтому ведомство предлагает несколько «антикризисных» вариантов подкормки.
Первой в списке идёт старая добрая сетка с салом (из-под лука или мандаринов), куда нужно положить кусок несолёного свиного сала, подвесить на ветку или на балкон и дать птицам нормальный высокоэнергетический корм, особенно важный насекомоядным видам.
Дальше — история рукодельная: так называемые «съедобные бусы». Авторы рекомендации предлагают взять прочную нитку, набрать сухофрукты вроде яблок и изюма, несолёные орехи — арахис, фундук — добавить кусочки сала, насадить всё это на нить и туго обмотать вокруг толстой ветки дерева, а потом, когда всё будет съедено, не полениться и снять нитку, чтобы не оставлять мусор на ветках.
Отдельным пунктом идёт кормушка из шишки — вариант для тех, у кого под рукой лес или хотя бы коробка с оригинальным новогодним декором. Схема такая: нужны крупные шишки, шпагат, мягкое сало или несолёное сливочное масло, нежареные и несолёные семечки плюс смесь из овса, ячменя и проса. Впрочем, сообщается, что сгодится и готовый корм для попугаев. Шишку снабжают верёвкой для подвеса, обмазывают массой из растёртого жира и зерна, дают смеси застыть и вешают на дерево. Не беда, если шишки у вас нет: сформируйте шарик из той же массы, обмазав им моток шпагата.
Но на одном «что дать» история не заканчивается — министерство отдельно перечисляет, чем кормить птиц категорически нельзя, и список выглядит вполне жёстко.
Под запрет попадает хлеб, который, по формулировке авторов поста, вызывает брожение в пищеварительной системе, любая солёная, жареная и перчёная еда, где соль прямо названа ядом для птиц, плюс пшено с окисляющимися на поверхности жирами и все острые, кислые и сладкие продукты.
Финальный пассаж в этих рекомендациях звучит без лишнего пафоса: организовать правильную и безопасную подкормку, уверяют в министерстве, не так уж сложно, и в непогоду, стоящую сейчас на дворе, именно такая простая помощь для птиц становится подспорьем для выживания, а не просто красивым жестом.