Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ

Кучеров забил уже на 2-й минуте, а затем отличился ещё раз на 7-й. Помимо него у «Тампы» забивали Ник Пол, Гейдж Гонсалвес (дважды), Брэндон Хэйгел и Янни Гурд. У хозяев шайбы на счету Гарнета Хэтэуэя и Оуэна Типпетта.
Россиянин продлил результативную серию до девяти матчей. Теперь у Кучерова 65 очков в сезоне (22+43), он идёт четвёртым в гонке бомбардиров. Также он стал пятым действующим игроком НХЛ, у которого в карьере набралось 115+ матчей минимум с тремя очками — ранее это удавалось Кросби, Макдэвиду, Овечкину и Малкину.
В таблице «Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе (57 очков после 43 матчей), «Филадельфия» — третья в Столичном (52 очка после 43 игр). Следующая встреча этих команд пройдёт 13 января в Филадельфии.
Ранее Life.ru сообщал, что российский нападающий Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». По данным издания, переход оформился через механизм драфта отказов: прежний клуб — «Металлург» — выставил хоккеиста таким образом, предложив другим командам лиги забрать на себя действующий контракт форварда. В итоге права на игрока перешли «Салавату Юлаеву», который и оформил соглашение с Кузнецовым.
