Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ

Россиянин продлил результативную серию до девяти матчей. Теперь у Кучерова 65 очков в сезоне (22+43), он идёт четвёртым в гонке бомбардиров. Также он стал пятым действующим игроком НХЛ, у которого в карьере набралось 115+ матчей минимум с тремя очками — ранее это удавалось Кросби, Макдэвиду, Овечкину и Малкину.