Новые фотографии кометы 3I/ATLAS показали ее организованную структуру

NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Об этом сообщили исследователи из All day Astronomy.
— На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока это не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет, — говорится в сообщении исследователей в соцсети Х.
До этого ученые на межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию, связанную с размером его частиц. Уточнялось, что плотная коллимация его антихвостовой струи может быть результатом высвобождения крупных частиц с очень небольшой части поверхности ядра.
Межзвездный космический объект 3I/ATLAS, который вызвал немало споров во всем мире, был на минимальном расстоянии от Земли утром в пятницу, 19 декабря. В период с 16 по 22 декабря объект был на расстоянии около полумиллиона километров от планеты.