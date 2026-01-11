Священник объяснил, зачем отмечать Старый Новый год

Россия отмечает Старый Новый год с 13 на 14 января.
Старый Новый год стал для многих жителей России естественным продолжением официальных январских каникул, и в этом нет ничего предосудительного. Об этом сообщил руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков. Он напомнил, что этот праздник появился из-за разницы в летоисчислениях.
«Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого», — рассказал священник в беседе с РИА Новости.
В целом он подчеркнул, что придавать особого значения Старому Новому году не стоит, но нет ничего предосудительного, чтобы его отметить. Традиция праздновать Новый год в России складывалась постепенно: при Петре I первым днем года стало 1 января. Уже в 1918 году страна перешла на новый стиль летоисчисления, тогда как Русская православная церковь сохранила юлианский календарь.