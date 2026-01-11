Священник объяснил, зачем отмечать Старый Новый год

«Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого», — рассказал священник в беседе с РИА Новости.