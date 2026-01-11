СК не смог допросить сына и экс-жену загадочно пропавшего под Красноярском Усольцева

«Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным», — заявила она ТАСС.
28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка и пропали. Поиски длились более двух недель и стали самыми масштабными в регионе, в них участвовали свыше 1,5 тыс. человек, но никаких следов семьи найдено не было. Следователи уже допросили остальных детей Усольцевых, однако сына и бывшую жену Сергея найти не удалось.
Ранее Life.ru писал, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» весной возобновит поиски семьи Усольцевых. Волонтёры планируют использовать нейросети и квадрокоптеры для обнаружения следов людей или их тел в таёжной местности.
