В РПЦ рассказали, почему россияне празднуют Старый Новый год

Празднование Старого Нового года является для многих россиян приятной традицией, не имеющей ничего предосудительного. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Он напомнил, что эта дата связана с разницей между гражданским григорианским и церковным юлианским календарём, которая в XX-XXI веках составляет 13 дней. Отмечаемый в ночь с 13 на 14 января праздник стал для людей дополнительным радостным поводом, хотя и не стоит придавать ему особого духовного значения.
Что касается основного Нового года, выпадающего на Рождественский пост, священник отметил, что постные ограничения не столь строги, чтобы помешать верующим разделить праздничную радость. По его словам, православные могут отмечать этот день, воздерживаясь лишь от мясной и молочной пищи, поскольку радость общения не зависит от конкретных блюд на столе.
Ранее россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.