В РПЦ рассказали, почему россияне празднуют Старый Новый год

Он напомнил, что эта дата связана с разницей между гражданским григорианским и церковным юлианским календарём, которая в XX-XXI веках составляет 13 дней. Отмечаемый в ночь с 13 на 14 января праздник стал для людей дополнительным радостным поводом, хотя и не стоит придавать ему особого духовного значения.