Откуда в России появился старый Новый год: священник дал простой ответ

Он пояснил, что в России фактически сосуществуют два календаря. Гражданская жизнь строится по григорианскому стилю, тогда как церковный календарь отстает на 13 дней. Именно поэтому ночь с 13 на 14 января для многих воспринимается как еще один повод для праздника. При этом особого сакрального смысла в Старом Новом годе нет. В то же время, само по себе такое празднование не несет ничего предосудительного и воспринимается скорее как традиция.