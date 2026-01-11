Откуда в России появился старый Новый год: священник дал простой ответ

Старый Новый год для многих россиян стал дополнительным праздником из-за разницы между гражданским и церковным календарями. Об этом заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что в России фактически сосуществуют два календаря. Гражданская жизнь строится по григорианскому стилю, тогда как церковный календарь отстает на 13 дней. Именно поэтому ночь с 13 на 14 января для многих воспринимается как еще один повод для праздника. При этом особого сакрального смысла в Старом Новом годе нет. В то же время, само по себе такое празднование не несет ничего предосудительного и воспринимается скорее как традиция.
«Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней», — пояснил Волков.
Он также напомнил, что Новый год приходится на Рождественский пост. Однако, по его словам, этот пост не является строгим и не исключает праздничного общения. Главное в такие дни — не блюда на столе, а радость встречи с близкими.
«Все, конечно, празднуют Новый год, просто воздерживаясь от мясной и молочной пищи. Но не более того. Собственно, радость общения в праздник — она никак не определяется употреблением тех или иных блюд», — подытожил Волков.
Немногим ранее KP.RU писал о главных приметах на старый Новый год. Так, например, во время праздника нельзя брать или давать деньги в долг. Аналогично с мелочью. Ее считать запрещено, иначе можно навлечь на себя неприятности.