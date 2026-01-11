Омская область вышла в финал Всероссийского конкурса «Елки России». В региональном этапе приняли участие органы местного самоуправления, представив новогодние ели, установленные на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Участники украсили ели изделиями местных мастеров, работами юных умельцев и декором, отражающим культурную идентичность территорий. По итогам оценки региональной комиссией были определены победители в каждой номинации.
На федеральный этап конкурса прошли две ели: из парка «Зеленый остров» в Омске и главная ель села Седельниково. Теперь они представляют регион на всероссийском уровне.
«Участники из Омской области прошли серьезный региональный отбор и теперь ждут нашей поддержки на федеральном уровне. Важен каждый голос!» — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Юрьевич Шнипко.
Голосование за лучшие ели страны проходит до 12 января включительно. Поддержать омские ели можно по ссылке.
