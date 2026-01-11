Shot: Лодка с русскоговорящими туристами затонула на Пхукете

Лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. По данным Shot, пострадали несколько человек, а судно затонуло.
Инцидент произошел утром 11 января. На борту находились 52 туриста и три члена экипажа.
В результате сильного удара носовая часть катера была полностью разрушена, судно начало тонуть. Среди пассажиров началась паника: люди кричали и пытались спасти близких с уходящего под воду катера. В итоге лодка перевернулась и затонула, все 55 человек оказались в воде.
По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили всех пострадавших на берег. Telegram-канал направил запрос в пресс-службу провинции Пхукет для уточнения числа граждан России на борту и информации о пострадавших.
До этого на Байкале в Ольхонском районе лодку с 55-летней женщиной и ее двухлетним внуком унесло течением. Ее муж бросился в холодную воду, пытаясь нагнать судно, но утонул на глазах у жены.
Во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека.