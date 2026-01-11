Защита Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационной инстанции

Напомним, в марте 2025 года Савёловский суд Москвы вынес обвинительный приговор Елене Блиновской. Суд признал её виновной по эпизодам, связанным с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями. Блиновской назначили 4,5 года колонии общего режима, штраф в 1 млн рублей и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. При этом эпизод о неуплате налогов, как сообщалось, был прекращён из-за истечения срока давности.