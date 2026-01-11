Ричмонд
Защита Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационной инстанции

Адвокат Елены Блиновской, осуждённой по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, обжаловал её приговор в кассационной инстанции. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Источник: Life.ru

По данным собеседника агентства, кассационная жалоба уже подана. Также уточняется, что Блиновскую ранее этапировали в женский отряд ИК-1 во Владимирской области. Кстати, там её определили в «блатной» отряд.

Напомним, в марте 2025 года Савёловский суд Москвы вынес обвинительный приговор Елене Блиновской. Суд признал её виновной по эпизодам, связанным с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями. Блиновской назначили 4,5 года колонии общего режима, штраф в 1 млн рублей и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. При этом эпизод о неуплате налогов, как сообщалось, был прекращён из-за истечения срока давности.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Блиновской в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

