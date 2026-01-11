Опасные катания с горок в Самаре пресекает бульдозер

Самодельную горку организовал кто-то из жильцов дома № 120 по ул. Алма-Атинской. Катающиеся, естественно выкладывали фото и видео забав в социальные сети, где этим материалы были замечены сотрудниками Госавтоинспекции. Всё бы ничего, вот только спуск с ледяной санной трассы заканчивался непосредственно на проезжей части. «Опасно», — вынесли вердикт полицейские и приехали на место в сопровождении бульдозера коммунальных служб. Горку безжалостно снесли.