Опасные катания с горок в Самаре пресекает бульдозер

В Самаре незаконные места для катания на тюбингах, санках и прочих ледянках попали под пристальное внимание контролирующих органов. Одну из горок снесли в конце зимних праздников на улице Алма-Атинской.
Самодельную горку организовал кто-то из жильцов дома № 120 по ул. Алма-Атинской. Катающиеся, естественно выкладывали фото и видео забав в социальные сети, где этим материалы были замечены сотрудниками Госавтоинспекции. Всё бы ничего, вот только спуск с ледяной санной трассы заканчивался непосредственно на проезжей части. «Опасно», — вынесли вердикт полицейские и приехали на место в сопровождении бульдозера коммунальных служб. Горку безжалостно снесли.
Госавтоинспекция напоминает родителям: «Самодельные горки и любые игровые конструкции вблизи проезжей части категорически недопустимы. Контролируйте досуг детей и выбирайте только безопасные места для зимних игр».