Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные катания с горок в Самаре пресекает бульдозер

Незаконные места для зимних забав сносят по требованию Госавтоинспекции.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре незаконные места для катания на тюбингах, санках и прочих ледянках попали под пристальное внимание контролирующих органов. Одну из горок снесли в конце зимних праздников на улице Алма-Атинской.

Самодельную горку организовал кто-то из жильцов дома № 120 по ул. Алма-Атинской. Катающиеся, естественно выкладывали фото и видео забав в социальные сети, где этим материалы были замечены сотрудниками Госавтоинспекции. Всё бы ничего, вот только спуск с ледяной санной трассы заканчивался непосредственно на проезжей части. «Опасно», — вынесли вердикт полицейские и приехали на место в сопровождении бульдозера коммунальных служб. Горку безжалостно снесли.

Госавтоинспекция напоминает родителям: «Самодельные горки и любые игровые конструкции вблизи проезжей части категорически недопустимы. Контролируйте досуг детей и выбирайте только безопасные места для зимних игр».