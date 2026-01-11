Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму

Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.
Лимоны сорта Мейера — а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь — экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни — только навоз.
«У меня ребенок грудной ел эти лимоны, никакой аллергии не было», — рассказывает потомственный лимоновод Мемет Усеинов, — «А стоило один раз весной, когда у нас плодов нет, купить в магазине и дать сыну — он его выплюнул сразу: вкус совсем не тот».
Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.
Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же — никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.
Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.
В теплице также можно купить домой цитрусового друга — лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.
Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.
Лимонные деревья — не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват — набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.