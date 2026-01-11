Курганские борцы завоевали путевки на первенство России

«Сильнейшие борцы, показавшие лучшие результаты, завоевали путевки на первенство России. С 8−10 января курганские спортсмены показала выдающийся результат по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, завоевав в сумме 12 призовых мест. Три спортсмена стали победителями и взяли золото: Александр Предеин (до 51 кг), Даниил Ширяев (до 71 кг) и Григорий Шастов (до 120 кг). Три борца выиграли серебряные награды: Роман Коба (до 42 кг), Марат Ахмедов (до 51 кг) и Ислам Исраилов (до 65 кг). Еще шесть атлетов поднялись на пьедестал, получив бронзовые медали», — отмечает областная федерация.