Курганские борцы завоевали путевки на первенство России

Юные борцы из Кургана завоевали право выступить на первенстве России.
Юные курганские борцы греко-римского стиля успешно выступили на окружном турнире и получили право выступить на всероссийском уровне. Путевки на первенство России среди юношей до 18 лет они завоевали по итогам первенства УрФО, прошедшего в Кургане. Об этом сообщает областная федерация спортивной борьбы.
«Сильнейшие борцы, показавшие лучшие результаты, завоевали путевки на первенство России. С 8−10 января курганские спортсмены показала выдающийся результат по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, завоевав в сумме 12 призовых мест. Три спортсмена стали победителями и взяли золото: Александр Предеин (до 51 кг), Даниил Ширяев (до 71 кг) и Григорий Шастов (до 120 кг). Три борца выиграли серебряные награды: Роман Коба (до 42 кг), Марат Ахмедов (до 51 кг) и Ислам Исраилов (до 65 кг). Еще шесть атлетов поднялись на пьедестал, получив бронзовые медали», — отмечает областная федерация.
На борцовских коврах развернулось серьезное противостояние: под одной крышей собрались 185 сильнейших спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы бороться за право называться лучшими. Соревнования имели статус важного этапа отбора. В федерации пожелали тренерам и спортсменам успеха на первенстве России, которое пройдет в начале февраля в Суздале.