«Живём по двум календарям»: В РПЦ объяснили, почему россияне любят Старый Новый год

Разница между юлианским и григорианским календарями в XX-XXI веках составляет 13 дней. Именно поэтому Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. Священник также напомнил, что Новый год приходится на Рождественский пост. По его словам, пост в этот период не является настолько строгим, чтобы православные люди не могли отметить праздник. Обычно верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, однако это не мешает самому празднованию. Смысл праздника заключается прежде всего в радости общения, а не в наборе блюд на столе.