«Живём по двум календарям»: В РПЦ объяснили, почему россияне любят Старый Новый год

«Мы живём в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании, мне кажется, нет ничего плохого. Но при этом какое-то особое значение этому тоже придавать не стоит», — сказал он.
Разница между юлианским и григорианским календарями в XX-XXI веках составляет 13 дней. Именно поэтому Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. Священник также напомнил, что Новый год приходится на Рождественский пост. По его словам, пост в этот период не является настолько строгим, чтобы православные люди не могли отметить праздник. Обычно верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, однако это не мешает самому празднованию. Смысл праздника заключается прежде всего в радости общения, а не в наборе блюд на столе.
