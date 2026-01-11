Ричмонд
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Братске из-за сильного ветра

Предварительно вылет рейса в Братск запланирован на 14:00.

Источник: Комсомольская правда

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Братске из-за сильного ветра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, воздушное судно было вынуждено уйти на запасной аэродром в столицу региона.

— Предварительно вылет рейса S7−5215 в Братск запланирован на 14:00 по местному времени, — уточнили в авиагавани.

Другим рейсам, прибывшим из Москвы и Иркутска чуть позже, повезло больше: к моменту их подлета метель стихла, и приземление прошло в штатном режиме. Пассажирам задержанного рейса сейчас оказывают все необходимые услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что утром в Иркутском районе произошло частичное отключение света.