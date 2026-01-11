Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Братске из-за сильного ветра

Другим рейсам, прибывшим из Москвы и Иркутска чуть позже, повезло больше: к моменту их подлета метель стихла, и приземление прошло в штатном режиме. Пассажирам задержанного рейса сейчас оказывают все необходимые услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.