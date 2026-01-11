На трассе М5 в Челябинской области снова ограничено движение из-за погоды

В Челябинской области из-за погодных условий 11 января 2026 года вновь ограничено движение транспорта на участке трассы М5 «Урал» — с 1799 км, Чебаркуль, по 1548 км, граница с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает Госавтоинспекция Южного Урала.
Временный запрет касается автобусов, маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
«Предварительное время окончания ограничения движения 14:00 (время местное), может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — отметили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки.