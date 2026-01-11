На трассе М5 в Челябинской области снова ограничено движение из-за погоды

В Челябинской области из-за погодных условий 11 января 2026 года вновь ограничено движение транспорта на участке трассы М5 «Урал» — с 1799 км, Чебаркуль, по 1548 км, граница с Республикой Башкортостан. Об этом сообщает Госавтоинспекция Южного Урала.