Более 2600 жителей Омской области получили поддержку на газификацию жилья

Субсидии выделяются льготным категориям граждан — от ветеранов до многодетных семей и участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 2600 жителей Омской области уже воспользовались мерами социальной поддержки на газификацию (догазификацию) жилья. Общая сумма выплат превысила 270 миллионов рублей. Об этом напомнили в Министерстве труда и социального развития региона.

Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и находится на постоянном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Граждане могут получить субсидии из федерального и областного бюджетов на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на выполнение работ внутри границ своего земельного участка.

Размер компенсации зависит от уровня дохода семьи и может составлять от 100 до 130 тысяч рублей. Максимальную сумму — 130 тыс. рублей — могут получить 22 категории льготников без учета доходов, включая участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда».

С 2025 года перечень льготных категорий расширен до 36. Среди самых массовых — работники бюджетной сферы, пенсионеры, многодетные семьи, омичи с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Для получения выплаты необходимо постоянно проживать в Омской области и владеть жилым домом на праве собственности. Заявление подается в многофункциональный центр (МФЦ) по месту нахождения жилья.

Компенсация распространяется только на газоиспользующее оборудование, произведенное на территории России. Программа продолжает действовать и остаётся доступной для всех соответствующих критериям жителей региона.

