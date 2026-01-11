Более 2600 жителей Омской области получили поддержку на газификацию жилья

Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и находится на постоянном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Граждане могут получить субсидии из федерального и областного бюджетов на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на выполнение работ внутри границ своего земельного участка.