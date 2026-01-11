Более 2600 жителей Омской области получили поддержку на газификацию жилья

Свыше 2600 жителей Омской области уже воспользовались мерами социальной поддержки на газификацию (догазификацию) жилья. Общая сумма выплат превысила 270 миллионов рублей. Об этом напомнили в Министерстве труда и социального развития региона.
Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и находится на постоянном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Граждане могут получить субсидии из федерального и областного бюджетов на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на выполнение работ внутри границ своего земельного участка.
Размер компенсации зависит от уровня дохода семьи и может составлять от 100 до 130 тысяч рублей. Максимальную сумму — 130 тыс. рублей — могут получить 22 категории льготников без учета доходов, включая участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда».
С 2025 года перечень льготных категорий расширен до 36. Среди самых массовых — работники бюджетной сферы, пенсионеры, многодетные семьи, омичи с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Для получения выплаты необходимо постоянно проживать в Омской области и владеть жилым домом на праве собственности. Заявление подается в многофункциональный центр (МФЦ) по месту нахождения жилья.
Компенсация распространяется только на газоиспользующее оборудование, произведенное на территории России. Программа продолжает действовать и остаётся доступной для всех соответствующих критериям жителей региона.
