Названа новая версия исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая во время туристического похода в Красноярском крае, вероятнее всего, заблудилась и погибла от холода в сложной местности Кутурчинского Белогорья. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат заксобрания региона и опытный походник Алексей Кулеш, лично знакомый с этой территорией.
Он описал район как горную тайгу с труднопроходимым мшистым покровом, скрывающим расщелины, и верхнюю часть — голый курумник, чрезвычайно скользкий в дождь и лишённый видимых ориентиров. По его предположению, туристы, поднявшись, не смогли найти обратную тропу и начали блуждать.
Кулеш также отверг версию о возможной гибели семьи в реке Мана, указав, что до неё от места исчезновения несколько десятков километров, а сама местность со всех сторон окружена дорогами, что делает выход к ним неизбежным при спуске.
Напомним, семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала 28 сентября недалеко от посёлка Кутурчин, отправившись по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако, согласно имеющимся доказательствам, приоритетной остаётся версия о несчастном случае.
Ранее сообщалось, что состав группы стал фатальным фактором в деле исчезновения семьи Усольцевых.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.