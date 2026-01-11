РБК: авиацию России ждет сокращение исправных самолетов

«В условиях санкций и отсутствия серийного производства российской воздушной техники основной проблемой для авиакомпаний стали ограничения провозных емкостей: поставленные в Россию до 2022 года самолеты постепенно стареют, что ведет к усложнению процедур поддержания их летной годности», — передает РБК, ссылаясь на экспертов. По их мнению, на рынок продолжат влиять санкции, сильная зависимость от курса рубля и ограниченные возможности по обновлению флота.