РБК: авиацию России ждет сокращение исправных самолетов

Российскую авиацию в 2026 году ожидают постепенное сокращение исправных самолетов.
Российские авиакомпании в 2026 году столкнутся с сокращением числа исправных самолетов и ослаблением пассажирского спроса, что приведет к пересмотру маршрутной сети и структуры перевозок. Об этом сообщили исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев и генеральный директор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.
«В условиях санкций и отсутствия серийного производства российской воздушной техники основной проблемой для авиакомпаний стали ограничения провозных емкостей: поставленные в Россию до 2022 года самолеты постепенно стареют, что ведет к усложнению процедур поддержания их летной годности», — передает РБК, ссылаясь на экспертов. По их мнению, на рынок продолжат влиять санкции, сильная зависимость от курса рубля и ограниченные возможности по обновлению флота.
По словам Пантелеева, в стране эксплуатируются в основном самолеты, поставленные до 2022 года, и их старение усложняет поддержание летной годности. Поставки новых российских самолетов, запланированные на 2026 год, не смогут полностью компенсировать выбывающие борта.
В свою очередь, Ланецкий прогнозирует, что к концу 2026 года число реально летающих самолетов в российских авиакомпаниях может уменьшиться примерно на 10%. На этом фоне авиакомпании будут вынуждены адаптировать расписание, концентрироваться на более загруженных направлениях и оптимизировать частоту рейсов.
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила Минфин и Минтранс продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов, формально принадлежащих зарубежным лизингодателям. Этот режим, закрепленный постановлением правительства № 412 и уже продленный до конца 2026 года, был введен в 2022 году на фоне санкций и сохраняющейся зависимости российских перевозчиков от импортного флота.