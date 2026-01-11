Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Ростовской области 11 января

В воскресенье, 11 января, в Ростовской области заметно ухудшится погода. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Пройдут осадки, в основном дождь; днем временами возможен сильный дождь. Ветер юго-восточного и южного направлений составит 8−13 м/с, днем с порывами до 15−18 м/с. Температура днем поднимется до +3 —+5, — сообщается в прогнозе.
По Ростовской области небо будет покрыто облаками. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега; днем в отдельных районах возможны сильные осадки. На севере и востоке области прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.
— Ветер юго-восточный и южный задует со скоростью 8−13 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы усилятся до 15−20 м/с, а в Приазовье — до 23 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от −1 до +4, на юге области поднимется до +6.
