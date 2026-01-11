Врач Каптюшина предупредила о риске инфаркта из-за храпа

В региональном Минздраве сообщили, что храп, возникающий на фоне синдрома обструктивного апноэ сна, при котором во время сна происходят остановки дыхания, представляет серьезную опасность. Он приводит к кислородному голоданию, росту артериального давления, повышает риск инфарктов и инсультов, снижает концентрацию внимания и в целом ухудшает качество жизни.