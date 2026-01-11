Врач Каптюшина предупредила о риске инфаркта из-за храпа

Храп может усиливать риск инфарктов и инсультов во сне. Об этом сообщила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Виктория Каптюшина.
В региональном Минздраве сообщили, что храп, возникающий на фоне синдрома обструктивного апноэ сна, при котором во время сна происходят остановки дыхания, представляет серьезную опасность. Он приводит к кислородному голоданию, росту артериального давления, повышает риск инфарктов и инсультов, снижает концентрацию внимания и в целом ухудшает качество жизни.
Уточняется, что снизить проявления храпа помогают уменьшение массы тела как минимум на пять-десять процентов, отказ от курения и употребления алкоголя, использование увлажнителя воздуха, сон на боку, а также специальные упражнения для укрепления мышц глотки и гортани.
— Храп — это не просто неприятный звук. Зачастую он сигнализирует о серьезных проблемах с дыханием во сне, вплоть до синдрома обструктивного апноэ, — передает Telegram-канал Минздрава Челябинской области.
В последнее время психологи и врачи говорят о важности сна как лучшего лекарства. Специалисты научились его оценивать и выяснять, насколько он качественный. «Вечерняя Москва» разбиралась с психологом Антоном Кузнецовым, каким должен быть хороший сон.