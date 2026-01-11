Ричмонд
Челябинские осужденные приняли участие в катании на коньках в парке Пушкина

Осужденные к принудительным работам приобщились к зимним видам спорта.

Источник: ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинске осужденные к принудительным работам, приняли участие в свободном катании на коньках в городском парке имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает ГУФСИН России по Челябинской области.

Мужчины с энтузиазмом осваивали ледовое покрытие и получали в процессе катания массу положительных эмоций. Повезло в этот день и с погодой: было солнечно и достаточно тепло для зимы. Многие уверенно чувствовали себя, встав на коньки, а были среди них и те, кто сделал это впервые. Сначала они с опаской держались за бортик, но постепенно пришла уверенность и появился азарт.

Отметим, что приобщение к зимнему виду спорта организовано сотрудниками ИЦ-2 в рамках реализации программы по ресоциализации отбывающих наказание.